„Планируется, что танкер Arctic Aurora прибудет в Клайпедский порт 28 июля. Судно везет около 140 тыс. кубометров СПГ", – сообщил в комментарии для BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным сайтов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер по перевозке сжиженного газа Arctic Aurora прибывает с острова Мелкоя, где расположен завод Equinor.

За эти два года (с октября 2019 года до конца сентября 2020 года) терминал принял четыре крупных груза СПГ из США и 42 небольших танкера с СПГ (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод про производству СПГ "Новатэка".