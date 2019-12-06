В Клайпеду идет небольшой груз СПГ от "Новатэка"

В Клайпеде в субботу ожидается новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании Novatek.
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"Планируется, что газовоз Coral Fungia придет в субботу утром. Будет доставлено около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод СПГ компании "Новатэк".

В начавшемся в октябре новом газовом году это будет уже девятый груз СПГ из этого российского порта (все эти грузы были объемом до 9,5 тыс. кубов).

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За этот период в Клайпеду также пришли пять крупных газовозов (по 138 тыс. кубометров СПГ) из норвежского порта Мелкоя, где расположен завод СПГ Equinor.

На терминале на период с октября этого года до конца сентября следующего года заказано в общей сложности около 19,2 тераватт-часов регазификационных мощностей, что соответствует примерно 20 крупным газовозам.

Компания Klaipedos nafta утверждает, что заказанные на 2020 год мощности – крупнейшие за всю пятилетнюю историю терминала.

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