В Клайпеду идет небольшой груз СПГ от "Новатэка"

"Планируется, что газовоз Coral Fungia придет в субботу утром. Будет доставлено около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод СПГ компании "Новатэк".

В начавшемся в октябре новом газовом году это будет уже девятый груз СПГ из этого российского порта (все эти грузы были объемом до 9,5 тыс. кубов).

За этот период в Клайпеду также пришли пять крупных газовозов (по 138 тыс. кубометров СПГ) из норвежского порта Мелкоя, где расположен завод СПГ Equinor.

На терминале на период с октября этого года до конца сентября следующего года заказано в общей сложности около 19,2 тераватт-часов регазификационных мощностей, что соответствует примерно 20 крупным газовозам.

Компания Klaipedos nafta утверждает, что заказанные на 2020 год мощности – крупнейшие за всю пятилетнюю историю терминала.