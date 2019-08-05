По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, доставляющий груз газа от крупнейшей в России частной компании "Новатэк" газовоз Coral Fungia сейчас стоит недалеко от берегов Литвы.
Менеджер по коммуникации оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сказала BNS, что 8 августа судно Coral Fungia должно доставить около 10 тыс. кубометров СПГ.
Согласно графику газовозов Klaipedos nafta, в августе ожидается в общей сложности два газовоза, которые в среднем привезут около 140 тыс. кубометров газа, и три судна, который обычно доставляют по 10 тыс. кубометров СПГ. Один большой газовоз уже пришел в начале августа.
Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.
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