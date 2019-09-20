"В пятницу ждем прибытия газовоза Coral Favia, который должен доставить около 10 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS менеджер по коммуникации оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.
Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, литовская компания поставок электроэнергии и газа Ignitis (бывшее Lietuvos energijos tiekimas (LET), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings и эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.
Ни Achema, ни LET не комментируют, от кого, сколько газа и когда поставляют. Небольшие газовозы из Высоцка прибывают в Клайпеду достаточно часто. По подсчетам BNS, больше всего газа "Новатэка" закупает именно Achema.
Однако небольшой груз этого же российского поставщика в конце сентября ожидает и Eesti Energia.
Ignitis в этом году также закупала СПГ у "Новатэка", но только через посредника. Один раз газ из Высоцка поставила и Imlitex.
В Клайпеду идет небольшой груз СПГ из Высоцка (1)
В пятницу в Клайпеду должен прибыть новый небольшой...
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