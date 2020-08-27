Планируется, что газовоз Arctic Aurora прибудет в Клайпедский порт вечером 29 августа. Газовоз везет примерно 140 тыс. кубометров СПГ.
По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.
В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале были приняты четыре крупных газовоза из США и 46 небольших грузов (до 10 тыс. кубометоров) из Высоцка (Россия), где находится завод компании "Новатэк".
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