"Планируется, что газовоз Arctic Voyager придет в Клайпедский порт 25 февраля. Будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.
В декабре в Клайпеду пришло и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.
С октября в Клайпеду пришло и 20 небольших грузов СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк". Все они доставили грузы в объеме до 10 тыс. кубометров.
TOP новостей
За злоупотребление местом на парковке у дома - конфискация автомобиля
Жители многоквартирных домов, которые не находят на...
Глава представительства Еврокомиссии в Литве: нашу общую позицию предопределили агрессивные действия России в Украине (6)
Как сложатся отношения стран-членов Европейского союза...
Уверенные в своих правах пешеходы гибнут под колесами автомобилей (16)
Пешеходы знают, что водители обязаны уступать им...
Иммиграция в Литве: зарплаты будут зависеть от двух факторов (4)
"Влияние иммигрантов на зарплату зависит от того,...
Женщина, ребенок которой попал в больницу, была шокирована условиями: не фотографировать просто не могла (18)
Мать девочки, госпитализированной во второе отделение...