aA
В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже девятое судно с СПГ от концерна Equinor в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

"Планируется, что газовоз Arctic Voyager придет в Клайпедский порт 25 февраля. Будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.

В декабре в Клайпеду пришло и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.

С октября в Клайпеду пришло и 20 небольших грузов СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк". Все они доставили грузы в объеме до 10 тыс. кубометров.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Klaipedos nafta намерена инвестировать в другие проекты СПГ до 140 млн евро (2)

Находящийся в управлении государства литовский...

В Клайпеду идёт новый груз газа от "Новатэка" (10)

В Клайпеду идёт новый небольшой груз сжиженного...

TOP новостей

За злоупотребление местом на парковке у дома - конфискация автомобиля

Жители многоквартирных домов, которые не находят на...

Глава представительства Еврокомиссии в Литве: нашу общую позицию предопределили агрессивные действия России в Украине (6)

Как сложатся отношения стран-членов Европейского союза...

Уверенные в своих правах пешеходы гибнут под колесами автомобилей (16)

Пешеходы знают, что водители обязаны уступать им...

Иммиграция в Литве: зарплаты будут зависеть от двух факторов (4)

"Влияние иммигрантов на зарплату зависит от того,...

Женщина, ребенок которой попал в больницу, была шокирована условиями: не фотографировать просто не могла (18)

Мать девочки, госпитализированной во второе отделение...

|Maža didelių žinių kaina