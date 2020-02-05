"Планируется, что газовоз Arctic Voyager придет в Клайпедский порт 6 февраля. Будет доставлено около 140 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.
В декабре в Клайпеду также пришло более 150 тыс. кубометров СПГ из США.
С октября в Клайпеду пришло и 18 небольших грузов СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк".
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