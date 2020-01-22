В Клайпеду идет груз СПГ от "Новатэка"

"Планируется, что 23 января в Клайпедский порт придет газовоз Coral Favia, который доставит около 10 тыс. кубометров СПГ", – подтвердил BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia придет из порта Высоцк, где находится завод "Новатэка". В минувшие выходные он доставил в Клайпеду такой же груз.
В начале января в Клайпеду пришел первый в этом году груз газа – крупный газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году с октября прошлого года.
В декабре также пришел и груз СПГ более 150 тыс. кубометров из США.
Из-за сильного ветра в Клайпедском порту ограничено судоходство
Во вторник в Клайпедском порту было ограничено...
Промышленное чудо под Каунасом: в 2020 году здесь будут работать 5000 человек, возвращаются эмигранты (102)
Каунасская свободная экономическая зона (СЭЗ)...
Беларусь намерена импортировать нефть через Литву, которая готова помочь и с газом (79)
Беларусь будет импортировать нефть из Норвегии через...
Представители муниципалитета подозревают, что нашли компанию, загрязняющую Нерис (3)
Измельченный пластик в воды реки Нерис (Вилия) могла...
TOP новостей
Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы (37)
2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то...
Требования литовской молодежи к жилью изменились: некоторым родителям уже не понять (3)
После окончания школы дети обычно едут учиться в вузы....
Молодежная вечеринка в Вильнюсе не прошла незамеченной: полиция выясняет обстоятельства (7)
17 января вечером в центре Вильнюса молодежь...
В Литве, как в Венеции: вода затопила дворы (4)
Снега в Литве нет, но из-за сильного западного ветра...
В Вильнюсе окончательно отказываются от мусоропроводов: жители грозятся складывать мусор в подъездах (62)
Вонь, мухи, крысы и горы мусора – с этим сталкиваются...