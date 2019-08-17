В Клайпеду в начале следующей недели придет новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии.
Klaipėda LNG terminal
© DELFI / Rinatas Chairulinas

"Намечается, что 20 августа придет газовоз Arctic Princess, который привезет груз СПГ около 138 тыс. кубометров", – сказали BNS в компании-операторе Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газ идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor.

Согласно графику движения судов-газовозов компании, в августе больше доставок крупных партий газа морем не планируется, а в конце месяца должен прийти небольшой груз СПГ – 10 тыс. кубометров.

В этом газовом году терминалом пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергохолдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.

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