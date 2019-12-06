В Клайпеду идет большой груз газа из Норвегии

Во вторник в литовскую Клайпеду должен прибыть новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже шестое такое судно после начала нового газового года в октябре.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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Вероятно, что он предназначается крупнейшему потребителю газа в Литве - заводу удобрений Achema.

Газовоз Arctic Voyager доставит около 138 тыс. кубометров СПГ 10 декабря", – сообщила BNS менеджер по коммуникациям компании оператора терминала в Клайпеде Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Voyager идет из порта Мелкоя, где расположен завод СПГ компании Equinor.

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