В Клайпеду идет большой груз газа из Норвегии

Вероятно, что он предназначается крупнейшему потребителю газа в Литве - заводу удобрений Achema.
Газовоз Arctic Voyager доставит около 138 тыс. кубометров СПГ 10 декабря", – сообщила BNS менеджер по коммуникациям компании оператора терминала в Клайпеде Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Voyager идет из порта Мелкоя, где расположен завод СПГ компании Equinor.
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