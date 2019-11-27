В Клайпеду доставлен новый крупный груз СПГ

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Discoverer пришло из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor. После обеда в среду газовоз пришвартовался у плавучего газохранилища Independence.

Оператор терминала Klaipedos nafta ранее информировал BNS, что судно Arctic Discoverer должно привезти 138 тыс. кубометров СПГ.

С октября на ТСПГ в Клайпеде также было доставлено семь небольших грузов (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод СПГ российской газовой компании "Новатэк".