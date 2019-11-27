В Клайпеду в среду пришел новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже пятое такое судно после начала нового газового года в октябре.
© Bendrovės archyvas

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Discoverer пришло из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor. После обеда в среду газовоз пришвартовался у плавучего газохранилища Independence.

Оператор терминала Klaipedos nafta ранее информировал BNS, что судно Arctic Discoverer должно привезти 138 тыс. кубометров СПГ.

С октября на ТСПГ в Клайпеде также было доставлено семь небольших грузов (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод СПГ российской газовой компании "Новатэк".

Статьи по теме:

За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema (107)

Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять...

Klaipedos nafta: в 2020 году сократится составляющая терминала СПГ (3)

Составляющая безопасности Клайпедского терминала...

Бизнес

В Клайпеду доставлен новый крупный груз СПГ

В Клайпеду в среду пришел новый крупный груз сжиженного...

Акционеры Klaipedos nafta утвердили кредит СИБ в размере 135 млн евро

Акционеры государственной компании Klaipedos nafta в среду...

Vežėjų protesto akcija

В Вильнюсе состоялся протест перевозчиков: колонна тягачей ездила по центру города  член профсоюза: тягачами управляли белорусы и украинцы (90)

27 ноября в Вильнюсе прошел протест перевозчиков. Во...

В среду в Вильнюсе будут протестовать перевозчики (42)

В среду в Литве состоится акция протеста перевозчиков....

СМИ: часть европейской финансовой помощи агротуризму в Литве превратилась в роскошное жилье (10)

Предназначенную для сельского туризма европейскую...

TOP новостей

Неприглядные данные: ситуация с социальной помощью в Литве критическая (9)

Госконтроль провел аудит, который показал, что система...

Президент Литвы встретился с Зеленским: пожелал не идти на уступки в ходе переговоров (75)

Президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе...

Акция протеста Вильнюсского университета: прохожим "за спасибо" раздали 500 дипломов (26)

27 ноября акцию протеста в связи с недостаточным...

Ольга Мазнева Работы и класс в Висагинском центре обучения технологиям и предпринимательству Работы и класс в Висагинском центре обучения технологиям и предпринимательству Ольга Мазнева

Учитель школы в Висагинасе, где учат зарабатывать: "Лучше концентрироваться на узком профиле, но воспитывать настоящих специалистов" (2)

Сегодня на уровне государства активно говорят о...

Vežėjų protesto akcija

В Вильнюсе состоялся протест перевозчиков: колонна тягачей ездила по центру города  член профсоюза: тягачами управляли белорусы и украинцы (90)

27 ноября в Вильнюсе прошел протест перевозчиков. Во...