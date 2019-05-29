В Клайпеду доставлен еще один небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) крупнейшей в России частной газовой компании "Новатэк" - уже второй менее чем за неделю. Предположительно, он предназначен для йонавского производителя удобрений Achema.
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"Малый газовоз Coral Favia пришел в Клайпедский порт 28 мая около 14 часов. После завершения разгрузочной операции газовоз вышел из Клайпеды сегодня (29 мая) около 8 часов утра", - прокомментировали BNS в среду на Klaipedos nafta.

В обнародованном Klaipedos nafta графике указано, что на борту газовоза было 10 тыс. кубометров СПГ. На борту газовоза Coral Fungia, который приходил из Высоцка в минувшие выходные, тоже было 10 тыс. кубов.

Терминалом, кроме Achema, пользуется и дочернее предприятие Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET).

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