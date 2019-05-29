"Малый газовоз Coral Favia пришел в Клайпедский порт 28 мая около 14 часов. После завершения разгрузочной операции газовоз вышел из Клайпеды сегодня (29 мая) около 8 часов утра", - прокомментировали BNS в среду на Klaipedos nafta.
В обнародованном Klaipedos nafta графике указано, что на борту газовоза было 10 тыс. кубометров СПГ. На борту газовоза Coral Fungia, который приходил из Высоцка в минувшие выходные, тоже было 10 тыс. кубов.
Терминалом, кроме Achema, пользуется и дочернее предприятие Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET).
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