В Клайпеду доставили новый груз СПГ для завода удобрений Achema

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Arctic Princess прибыло из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor (бывшей Statoil).
"Прибыл новый груз. Газовоз Arctic Princess", – подтвердила BNS руководитель по вопросам коммуникаций Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.
Представитель госэнергоходинга Lietuvos energija Артурас Кятлярюс отметил, что груз не предназначается компании холдинга Lietuvos energijos tiekimas (LET).
В опубликованном графике терминала СПГ Klaipedos nafta на 2019 год говорится, что мощности терминала резервировали LET и Achema.
Последняя в апреле-мае зарезервировала 2,28 млрд киловатт-часов мощности регазификации (это больше двух крупных судов).
Судно Arctic Princess уже доставляло газ в конце марта, после завершения проверки Клайпедского терминала, а груз предназначался LET, которая закупает газ по долгосрочному договору с Equinor.
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