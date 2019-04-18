В Клайпеду доставили новый груз СПГ для завода удобрений Achema

В среду в Клайпеду был доставлен новый груз сжиженного природного газа (СПГ), подтвердил оператор Клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta. Это единственный большой газовоз, из тех, что зайдет в порт в апреле, а газ он доставил крупнейшему его потребителю в Литве – заводу удобрений Achema.
© Tomas Seikalis

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Arctic Princess прибыло из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor (бывшей Statoil).

"Прибыл новый груз. Газовоз Arctic Princess", – подтвердила BNS руководитель по вопросам коммуникаций Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

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Представитель госэнергоходинга Lietuvos energija Артурас Кятлярюс отметил, что груз не предназначается компании холдинга Lietuvos energijos tiekimas (LET).

В опубликованном графике терминала СПГ Klaipedos nafta на 2019 год говорится, что мощности терминала резервировали LET и Achema.

Последняя в апреле-мае зарезервировала 2,28 млрд киловатт-часов мощности регазификации (это больше двух крупных судов).

Судно Arctic Princess уже доставляло газ в конце марта, после завершения проверки Клайпедского терминала, а груз предназначался LET, которая закупает газ по долгосрочному договору с Equinor.

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