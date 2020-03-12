В Клайпеду должны зайти еще три танкера с нефтью для Беларуси

"Пятнадцатого марта танкер Vernadsky Prospect ("Вернадский Проспект") доставит на нефтетерминал в Клайпеде около 80 тыс. тонн сырьевой нефти", – сообщила BNS представитель оператора Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta по связям с общественностью Оринта Баркаускайте.

Танкер должен доставить новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу "Нафтан" российскую нефть, как и прежнее судно, прибывшее в марте.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Vernadsky Prospect, ходящее под либерийским флагом, идет из российского Приморска, где грузит нефть компания "Транснефть".

Еще два танкера должны прибыть в Клайпеду 19-21 и 29-30 марта, сообщил BNS представитель литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (она доставляет нефть из Клайпеды в Беларусь) Мартинас Бурба.

По неофициальным данным, эта нефть также будет из России, ее заказал "Нафтан".

Беларусь заявила о намерении ежемесячно закупать минимум по два танкера нефти, даже, если ее поставки по трубопроводу из России нормализуются.

В начале этой неделе концерн "Белнефтехим", координирующий деятельность белорусской нефтяной промышленности, сообщил, что в марте импорт нефти будет увеличен в объеме до двух третей потребности страны – до 1 млн тонн, включая 300 тыс. тонн, доставляемых через Клайпеду.

В Клайпеду из Приморска 4 марта прибыло судно Front Ocelot, а в конце января судно Breiviken, доставившее норвежскую нефть.

После того, как в этом году Россия значительно снизила поставки нефтесырья по трубопроводам в Беларусь, президент Александр Лукашенко дал указание искать альтернативы.