В Клайпеду должны зайти еще три танкера с нефтью для Беларуси

"Пятнадцатого марта танкер Vernadsky Prospect ("Вернадский Проспект") доставит на нефтетерминал в Клайпеде около 80 тыс. тонн сырьевой нефти", – сообщила BNS представитель оператора Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta по связям с общественностью Оринта Баркаускайте.
Танкер должен доставить новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу "Нафтан" российскую нефть, как и прежнее судно, прибывшее в марте.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Vernadsky Prospect, ходящее под либерийским флагом, идет из российского Приморска, где грузит нефть компания "Транснефть".
Еще два танкера должны прибыть в Клайпеду 19-21 и 29-30 марта, сообщил BNS представитель литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (она доставляет нефть из Клайпеды в Беларусь) Мартинас Бурба.
По неофициальным данным, эта нефть также будет из России, ее заказал "Нафтан".
Беларусь заявила о намерении ежемесячно закупать минимум по два танкера нефти, даже, если ее поставки по трубопроводу из России нормализуются.
В начале этой неделе концерн "Белнефтехим", координирующий деятельность белорусской нефтяной промышленности, сообщил, что в марте импорт нефти будет увеличен в объеме до двух третей потребности страны – до 1 млн тонн, включая 300 тыс. тонн, доставляемых через Клайпеду.
В Клайпеду из Приморска 4 марта прибыло судно Front Ocelot, а в конце января судно Breiviken, доставившее норвежскую нефть.
После того, как в этом году Россия значительно снизила поставки нефтесырья по трубопроводам в Беларусь, президент Александр Лукашенко дал указание искать альтернативы.
TOP новостей
В Литве учебные заведения закрываются на карантин, отозваны все мероприятия (45)
На специальном заседании правительство Литвы решило...
Вильнюс на пять недель закрывает детские сады и школы, отменяются мероприятия (85)
Вильнюсское городское самоуправление закрывает на...
Премьер-министр Литвы: работники, у которых есть дети, могут брать больничный (16)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис надеется,...
Ландсбергис в своей семье столкнулся с призраком коронавируса: в больнице не дали ни еды, ни воды (7)
У вернувшегося из Рима сына консерватора Габриэлюса...
Синоптики предупреждают: на Литву надвигается сильная буря (1)
В четверг в направлении Литвы приближается сильная...