В Клайпедском порту завершается круизный сезон

В четверг в Клайпедском морском порту завершается сезон круизного судоходства.
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Как сообщила BNS пресс-секретарь порта Довиле Рингис, в 2019 году в Клайпеду зашло 51 круизное судно, которое, по предварительным данным, доставило более 68000 туристов.

Около 60% туристов были из США, двадцать процентов составляли немцы, в страну также заходили много туристов из Италии, Испании или Франции.

Порт прогнозирует, что сезон круизного судоходства 2020 года будет рекордным.

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"Хотя регистрация еще не завершилась, по имеющимся данным, круизные суда зайдут в Клайпеду 76 раз. Ожидается около 80000 туристов", – сказала Д. Рингис.

До сих пор максимальное количество круизных судов – 65 – было в 2007 году.

По информации Клайпедского порта, в 2019 году во всем мире ходят около 400 круизных судов. Ожидается, что количество круизных пассажиров может достигать 30 млн, а в регионе Балтийского моря – около 5 млн пассажиров.

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