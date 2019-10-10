В Клайпедском порту завершается круизный сезон

Как сообщила BNS пресс-секретарь порта Довиле Рингис, в 2019 году в Клайпеду зашло 51 круизное судно, которое, по предварительным данным, доставило более 68000 туристов.

Около 60% туристов были из США, двадцать процентов составляли немцы, в страну также заходили много туристов из Италии, Испании или Франции.

Порт прогнозирует, что сезон круизного судоходства 2020 года будет рекордным.

"Хотя регистрация еще не завершилась, по имеющимся данным, круизные суда зайдут в Клайпеду 76 раз. Ожидается около 80000 туристов", – сказала Д. Рингис.

До сих пор максимальное количество круизных судов – 65 – было в 2007 году.

По информации Клайпедского порта, в 2019 году во всем мире ходят около 400 круизных судов. Ожидается, что количество круизных пассажиров может достигать 30 млн, а в регионе Балтийского моря – около 5 млн пассажиров.