В Клайпедском порту впервые осуществили бункеровку судна СПГ

Первая бункеровка судна СПГ осуществлена при сотрудничестве компаний Klaipedos nafta, норвежской Cryo Shipping, компании Baltkonta, входящей в судоходную группу Limarko, компании поставок электроэнергии и газа Ignitis.
Директор Cryo Shipping Николай Х. Ольсен отметил, что Клайпеда была избрана для заправки цементовоза по причине инфраструктуры распределяющей станции СПГ.
"Надеемся, что в будущем Клайпеда станет важным портом бункеровки СПГ, Cryo Shipping будет поддерживать и поощрять это стремление", – отметил Н.Х Ольсен в пресс-релизе Klaipedos nafta.
По его словам, в будущем у компании есть планы приобретения судна бункеровки СПГ, которое бы работало в Клайпедском порту.
Генеральный директор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис отмечает, что весь процесс осложнялся фактом того, что в данный момент в Литве нет правовых актов, регламентирующих бункеровку СПГ. Он отметил, что с учетом количества судов, работающих на СПГ, и множества заказов в Северном и Балтийском морях, количество таких процедур будет расти.
По сообщению Klaipedos nafta, в прошлом году в Клайпедский порт заходили несколько судов, работающих на СПГ.
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