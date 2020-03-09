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В воскресенье в Клайпедском морском порту впервые была осуществлена заправка судна сжиженным природным газом (СПГ). На терминале в заливе Малку была осуществлена бункеровка цементовоза MV Greenland, сообщил оператор терминала СГП – компания Klaipedos nafta.
В Клайпедском порту впервые осуществили бункеровку судна СПГ
© DELFI

Первая бункеровка судна СПГ осуществлена при сотрудничестве компаний Klaipedos nafta, норвежской Cryo Shipping, компании Baltkonta, входящей в судоходную группу Limarko, компании поставок электроэнергии и газа Ignitis.

Директор Cryo Shipping Николай Х. Ольсен отметил, что Клайпеда была избрана для заправки цементовоза по причине инфраструктуры распределяющей станции СПГ.

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"Надеемся, что в будущем Клайпеда станет важным портом бункеровки СПГ, Cryo Shipping будет поддерживать и поощрять это стремление", – отметил Н.Х Ольсен в пресс-релизе Klaipedos nafta.

По его словам, в будущем у компании есть планы приобретения судна бункеровки СПГ, которое бы работало в Клайпедском порту.

Генеральный директор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис отмечает, что весь процесс осложнялся фактом того, что в данный момент в Литве нет правовых актов, регламентирующих бункеровку СПГ. Он отметил, что с учетом количества судов, работающих на СПГ, и множества заказов в Северном и Балтийском морях, количество таких процедур будет расти.

По сообщению Klaipedos nafta, в прошлом году в Клайпедский порт заходили несколько судов, работающих на СПГ.

ru.DELFI.lt
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