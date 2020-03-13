В Клайпедском порту возобновлено судоходство

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В пятницу утром после сильного шторма Клайпедский морской порт возобновил судоходство. Сильнейший ветер, пришедший в порт в четверг вечером и в ночь на пятницу, был одним из самых сильных за последнее десятилетие, но серьезных инцидентов удалось избежать, сообщил порт.
По данным на 9 часов утра, входа в порт ожидали три судна, а выхода – пять. Сейчас скорость ветра составляет 14-17 метров в секунду.
Максимальная скорость ветра достигала 37,9 метров в секунду. Оборудование порта зафиксировало высоту волн в 5-6 метров. Разгулявшийся ветер значительно поднял и уровень воды – в акватории порта он вырос почти 130 сантиметров.
Судоходство было ограничено с обеда среды.
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