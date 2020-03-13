В Клайпедском порту возобновлено судоходство

По данным на 9 часов утра, входа в порт ожидали три судна, а выхода – пять. Сейчас скорость ветра составляет 14-17 метров в секунду.

Максимальная скорость ветра достигала 37,9 метров в секунду. Оборудование порта зафиксировало высоту волн в 5-6 метров. Разгулявшийся ветер значительно поднял и уровень воды – в акватории порта он вырос почти 130 сантиметров.

Судоходство было ограничено с обеда среды.