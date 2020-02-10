"Не осталось судов, ожидающих выхода в порт и выхода из него. Ветер стих и около десяти часов судоходство было возобновлено", – сообщила BNS представитель по связям с прессой Клайпедского морского порта Довиле Рингис.

судоходство в порту было ограничено в воскресенье, с 21 часа, ветер усилился до 23% метров в секунду. В понедельник, по данным на 8 часов утра, входа в порт ожидали два судна, выхода – одно.