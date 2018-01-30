В Клайпедском порту возобновлено судоходство

В Клайпедском порту во вторник после обеда было возобновлено судоходство. Оно было ограничено из-за сильного ветра.
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas
© SM nuotr.

Представитель Клайпедского порта Нийоле Дварёнайте-Мильктинтене информировала BNS, что судоходство в порту полностью возобновлено с 14 часов.

Судоходство было ограничено с 20.30 понедельника. Во вторник утром скорость ветра достигала 13,6 метра в секунду, однако судоходство было ограничено из-за высоких волн.

В период ограничений войти и выйти из порта могли только те суда, которым не нужна лоцманская помощь.

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