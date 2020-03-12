В Клайпедском порту по-прежнему ограничено судоходство

"Судоходство в Клайпедском порту формально ограничено. Ветер сейчас составляет 11-12 метров в секунду, высота волн – 3 метра. После обеда ветер должен усилиться", – комментировала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.

Судоходство было ограничено в среду, с 14 часов 30 минут.