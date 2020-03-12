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В четверг по причине сильного ветра в Клайпедском порту по-прежнему ограничено судоходство. В порт не может зайти одно судно, нет судов ожидающих выхода из него.
"Судоходство в Клайпедском порту формально ограничено. Ветер сейчас составляет 11-12 метров в секунду, высота волн – 3 метра. После обеда ветер должен усилиться", – комментировала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.
Судоходство было ограничено в среду, с 14 часов 30 минут.
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