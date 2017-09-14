Судоходство в Клайпедском порту из-за сильного ветра в четверг днем все еще ограничено, однако вечером ожидается, что ветер утихнет и можно будет работать в обычном режиме.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

"На внешнем рейде ожидают 7 судов, ветер немного утих до 16-18 метров в секунду. По имеющимся у нас данным, в 17 часов ветер должен еще успокоиться и можно будет возобновить судоходство", - сказала BNS представитель порта Нийоле Дварёнайте-Милькинтене.

В четверг утром порт сообщил, что судоходство было ограничено в среду в 22 часа, когда порывы ветра стали достигать 20-23 метра в секунду. Ранним утром скорость ветра была такой же, высота волн - до 5 метров.

Из-за сильного ветра, по данным компании Energijos skirstymo operatorius (ESO), в Клайпедском округе в четверг утром без электричества оставалось около 2 тысяч потребителей, однако днем электроснабжение для них было уже остановлено. Сейчас в Литве без электричества остается около 3,5 тыс. потребителей, большая часть их - в Шяуляйском районе.

BNS
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