В Клайпедском порту ограничено судоходство

Как сообщил порт, судоходство ограничено с 22 час. среды, когда порывы ветра стали достигать 20-23 метра в секунду. Ранним утром скорость ветра была такой же, высота волн - до 5 метров. По данным на 8 часов утра четверга, на внешней рейде порта стояли пять судов, из которых одно не может зайти из-за сильного ветра, а прочие ждут, когда освободятся места у причалов. Около 10 час. планируется заход судна ro-ro. Около двух часов ночи в порт зашел паром Athena Seaways, прибывший из Карлсхамна (Швеции).

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.