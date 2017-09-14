В Клайпедском порту ограничено судоходство

Судоходство в Клайпедском порту ограничено по причине сильного ветра.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Как сообщил порт, судоходство ограничено с 22 час. среды, когда порывы ветра стали достигать 20-23 метра в секунду. Ранним утром скорость ветра была такой же, высота волн - до 5 метров.

По данным на 8 часов утра четверга, на внешней рейде порта стояли пять судов, из которых одно не может зайти из-за сильного ветра, а прочие ждут, когда освободятся места у причалов. Около 10 час. планируется заход судна ro-ro.

Около двух часов ночи в порт зашел паром Athena Seaways, прибывший из Карлсхамна (Швеции).

BNS
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