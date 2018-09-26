В Клайпедском порту из-за шторма ограничено судоходство

"Входа в Клайпедский порт ждут три судна, среди них и газовоз Arctic Princess. Судно не смогло зайти в порт во вторник, поскольку для судов этого типа есть определенные ограничения - они могут заходить только при хороших погодных условиях и только в светлое время суток", - отметила в присланном BNS комментарии пресс-секретарь порта Довиле Рингис.
Во вторник в порт должен был зайти газовоз Arctic Princess с грузом сжиженного природного газа (СПГ), он зайдет в порт позже, когда стихнут ветер и волнение.
По словам Д. Рингис, на 11 часов скорость ветра в портовом городе составила около 18 метров в секунду, порывами до 23 м/с.
"Высота волн в море составляет 3-4 метров. Ожидается, что ветер достигнет своего пика к 16-18 часам, когда будет достигать до 28 м/с. Ожидается, что ветер стихнет к утру четверга", – сказала Д. Рингис.
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