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В марте в Клайпедском морском порту установлен новый месячный рекорд перевалки грузов – 4,5 млн тонн – на 7% больше, чем в прошлом году, сообщил порт предварительные данные.
В Клайпедском морском порту – новый месячный рекорд погрузки
© DELFI / Orestas Gurevičius

До сих пор лучший месячный показатель грузооборота в порту – 4,34 млн тонн – был достигнут в декабре 2018 года.

"В минувшем месяце рост перевалки в основном стимулировали жидкие грузы. Их было погружено почти на 47% больше, чем в марте прошлого года. Более чем на 12% оборот вырос и в сегменте сыпучих грузов", – говорится в сообщении.

В марте в Клайпедский порт зашли 626 судов – на 11% дольше, количество пассажиров выросло на 2,9% до 15,1 тыс.

ru.DELFI.lt
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