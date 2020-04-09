В Клайпедском морском порту – новый месячный рекорд погрузки

До сих пор лучший месячный показатель грузооборота в порту – 4,34 млн тонн – был достигнут в декабре 2018 года.

"В минувшем месяце рост перевалки в основном стимулировали жидкие грузы. Их было погружено почти на 47% больше, чем в марте прошлого года. Более чем на 12% оборот вырос и в сегменте сыпучих грузов", – говорится в сообщении.

В марте в Клайпедский порт зашли 626 судов – на 11% дольше, количество пассажиров выросло на 2,9% до 15,1 тыс.