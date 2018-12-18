В Клайпедский порт зайдет самое длинное судно в истории порта

"Оно идет из Гданьска, разгрузится, загрузится и продолжит плавание (...) Это самое большое судно, которое может ходить в Балтийском море", - сказала BNS во вторник представитель дирекции Клайпедского порта Довиле Рингис.

MSC Ingy больше заходившего в июле в Клайпедский порт судна MSC Topaz длиной 366 метров или заходившего в июне судна MSC Francesca длиной 363 метра.

По словам Д. Рингис, в последнее время Клайпедский порт принимает все более крупные суда - благодаря улучшающимся инфраструктуре и налоговым условиям.

Правительство Литвы в начале ноября одобрило предложение Министерства транспорта снизить портовые сборы для крупных контейнеровозов.