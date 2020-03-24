По данным marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Aurora во вторник утром пришвартовался возле плавучего газохранилища Independence, он пришёл из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно доставило около 138 тыс. кубометров СПГ.