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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) во вторник пришёл новый крупный груз СПГ из Норвегии – уже 11-ый груз в начавшемся в октябре новом газовом году.
По данным marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Aurora во вторник утром пришвартовался возле плавучего газохранилища Independence, он пришёл из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.
Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно доставило около 138 тыс. кубометров СПГ.
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