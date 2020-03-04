В Клайпеде ждут судно с нефтью для Беларуси

Судно Front Ocelot, которое ходит под флагом Маршалловых островов, во вторник утром вышло из южного финского порта Порвоо, куда прибыло из российского Приморска, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com. В Приморске осуществляет погрузки компания "Транснефть".

"Танкер Front Ocelot с сырьевой нефтью прибудет в Клайпедский порт 4 марта", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta.

В марте в Клайпеду прибудут в целом два груза нефти по 85 тыс. тонн, предназначенные Беларуси, подтвердили BNS в Литовских железных дорогах (Lietuvos gelezinkeliai). Позже Беларусь сообщила, что это приобретённая на рынке российская нефть.

Белорусская компания по экспорту нефти БНК информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки, а весь груз должен быть доставлен в течение 10 дней.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Глава "Нафтана" Александр Демидов тогда сказал, что завод намерен и в дальнейшем импортировать нефть из Норвегии. Тогда было доставлено 80 тыс. тонн нефти.

До этого нефть транспортировалась через Литву в Беларусь в 2017 году.

Поскольку Россия с начала этого года заметно уменьшила поставки сырья Беларуси по трубопроводам, президент Александр Лукашенко распорядился искать его в других странах.