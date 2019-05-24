В Клайпеде ждут новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) крупнейшей частной российской газовой компании "Новатэк". Он предназначен крупнейшему потребителю газа в стране - Йонавскому производителю удобрений Achema.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"26-27 мая на терминал прибудет газовоз Coral Fungia, который доставит 10 тыс. кубометров газа", – сообщил BNS оператор Клайпедского терминала - компания Klaipedos nafta.

По данным порталов marrinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Coral Fungia находится сейчас недалеко от Клайпеды. По сообщению Klaipedos nafta, судно ждет намеченное окно в графике терминала.

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Клайпедским терминалом пользуются компания поставки энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), являющая дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija, и крупнейший потребитель газа в стране - Йонавский производитель удобрений Achema. Lietuvos energija в пятницу информировала BNS, что груз предназначен не ей.

По неофициальным данным BNS, в апреле-мая из Высоцка Achema уже доставила четыре небольших груза с газом "Новатэка". Сама Achema не комментирует, у кого закупает газ.

По объемам добычи "Новатэк" в России уступает лишь монополисту "Газпрому".

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