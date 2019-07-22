Регистрация еще не закончена, на сегодняшний день в порт в следующем году хотят зайти 68 круизных судов. До сих пор максимальное количество раз – 65 – круизные лайнеры заходили в 2007 году.
"Круизный сезон следующего года будет исключительным не только обилием судов и туристов, но и по продолжительности – первое круизное судно прибудет ранней весной – в марте, а последнее – в конце октября", – отметила в сообщении директор по международным связям и протоколу дирекции Клайпедского порта Кристина Гонтьер.
В этом году в Клайпеду зайдет 51 судно с 80 тыс. туристами. До 22 июля в порт уже зашли 30 судов с 41,7 тыс. туристов. В этом году порту удалось привлечь рекордное количество судов, прибывших впервые – 10.
Подсчитано, что во всем мире плавают около 400 круизных судов, количество их пассажиров в этом году может составить около 30 млн, только в регионе Балтийского моря – около 5 млн, или 16% всей мировой доли рынка.
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