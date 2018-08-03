В Клайпеде собираются выращивать креветок

В ближайшем будущем в ресторанах и, возможно, в супермаркетах могут появиться выращенные в Литве одни из самых популярных в мире белоногие тихоокеанские креветки, пишет Lietuvos zinios.
© DELFI / Domantas Pipas

Клайпедский университет с Клайпедским научно-технологическим парком (КНТП) недавно подписал соглашение о сотрудничестве и создал в портовом городе Центр компетенции по аквакультуре.

В Центре по получении 100 тыс. евро поддержки от Европейского союза уже смонтировали необходимое оборудование, специальные резервуары, в которых планируют вырастить 400 кг креветок.

"Это эксперимент. Конечная его цель - получить знания, накопить ценный опыт, которым позже смогут воспользоваться предприятия, желающие заняться новым промышленным по креветочным бизнесом в Литве. Условия в Западной Литве для этого особенно благоприятны, так как у нас есть огромные источники геотермальной воды", - утверждает Рома Стумбрене, директор КНТП.

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