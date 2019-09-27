Несколько недель назад на ул. Даржу снесли здание, построенное в 1773 году в стиле барокко.
Старший специалист Клайпедского отдела Департамента культурного наследия Лайсвунас Каваляускас сказал журналистам, что у владельцев не было на это права, поскольку в соответствии с проектом, они должны были сохранить аутентичные стены XVIII в.
Создана специальная комиссия, которая подсчитает нанесенный ущерб. За такие нарушения полагается штраф в размере 300-1500 евро.
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