Это эксклюзивный проект – ни в Литве, ни в других странах Балтии нет подобного объекта, в котором объединяются производственные, познавательные и развлекательные пространства.

В новой пивоварне проводят открытые экскурсии для посетителей в производственных помещениях, им предлагается эксклюзивное развлечение – осмотреть историческую экспозицию комплекса с уникальными экспонатами.

Цель экспозиции – рассказать о развитии пивоварения в Клайпедском крае с XIII века, рассказать историю символов орла и маяка, представить интересные моменты межвоенного периода и странные советские традиции и т.д.

Новая пивоварня намерена стать привлекательным туристическим объектом.

В этих же помещениях находится гастробар Švyturys B-House, отличающийся стильным интерьером, программой живой музыки и особым меню. Благодаря стеклянной стенке из гастробара можно наблюдать за процессом производства пива.

Новый объект в фотогалерее: