Это эксклюзивный проект – ни в Литве, ни в других странах Балтии нет подобного объекта, в котором объединяются производственные, познавательные и развлекательные пространства.
В новой пивоварне проводят открытые экскурсии для посетителей в производственных помещениях, им предлагается эксклюзивное развлечение – осмотреть историческую экспозицию комплекса с уникальными экспонатами.
Цель экспозиции – рассказать о развитии пивоварения в Клайпедском крае с XIII века, рассказать историю символов орла и маяка, представить интересные моменты межвоенного периода и странные советские традиции и т.д.
Новая пивоварня намерена стать привлекательным туристическим объектом.
В этих же помещениях находится гастробар Švyturys B-House, отличающийся стильным интерьером, программой живой музыки и особым меню. Благодаря стеклянной стенке из гастробара можно наблюдать за процессом производства пива.
Новый объект в фотогалерее:
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