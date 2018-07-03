На минувшей неделе после реконструкции, длившейся три года, в Клайпеде открылась пивоварня Švyturys Brewery. В уникальной пивоварне соединили историческое наследие края с современным индустриальным стилем. Здесь под одной крышей находится современная линия craft, гастробар, магазин, музей пива, конференц-зал и зал для дегустаций.
Švyturys Brewery ir Jonas Lingys
© DELFI / Modesta Meškė

Это эксклюзивный проект – ни в Литве, ни в других странах Балтии нет подобного объекта, в котором объединяются производственные, познавательные и развлекательные пространства.

В новой пивоварне проводят открытые экскурсии для посетителей в производственных помещениях, им предлагается эксклюзивное развлечение – осмотреть историческую экспозицию комплекса с уникальными экспонатами.

Цель экспозиции – рассказать о развитии пивоварения в Клайпедском крае с XIII века, рассказать историю символов орла и маяка, представить интересные моменты межвоенного периода и странные советские традиции и т.д.

Новая пивоварня намерена стать привлекательным туристическим объектом.

В этих же помещениях находится гастробар Švyturys B-House, отличающийся стильным интерьером, программой живой музыки и особым меню. Благодаря стеклянной стенке из гастробара можно наблюдать за процессом производства пива.

Новый объект в фотогалерее:

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