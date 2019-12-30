В понедельник новая небольшая партия природного газа от российской газовой компании Novatek прибыла на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). Это последний газовоз на терминал в этом году.
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и toiletelfinder.com, судно Coral Favia пришвартовалось у терминала СПГ Independence. Груз прибыл из порта Высоцк, где расположен завод СПГ Novatek.

Оператор терминала компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что Coral Favia доставило 9,5 тыс. кубометров СПГ.

В газовом году, начавшемся в октябре, это уже тринадцатое судно из Высоцка, откуда газовозы в Клайпеду доставляют по 6,5-9,5 тыс. кубов СПГ каждый.

С октября на терминал также прибыли шесть крупных судов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубических метров СПГ в норвежского предприятия Equinor.

Статьи по теме:

В Клайпеду идёт последний груз СПГ в этом году (3)

В Клайпеде в понедельник ожидается прибытие новой...

В Клайпеде –новый груз СПГ из Высоцка (20)

В субботу на Клайпедский терминал сжиженного...

Бизнес

В Клайпеде - последняя партия СПГ в этом году (1)

В понедельник новая небольшая партия природного газа...

Самые большие зарплаты в Литве за ноябрь: кому платили больше 10 000 евро (5)

В ноябре некоторые литовские работодатели выплатили...

"Ошибка наконец исправлена": восстановлен участок железной дороги из Литвы в Латвию (3)

Завершены работы по восстановлению разобранного...

Торговцы готовятся к 2020 году: появятся новые магазины, но на приход новой сети рассчитывать не приходится (15)

Похоже, в 2020 году в секторе розничной торговли...

Пересылка дешевых товаров из Китая станет дороже: как не обмануться в поисках лучшего предложения (23)

Недавно портал Kas vyksta Kaune писал, что с 2021 года порядок...

TOP новостей

Торговцы готовятся к 2020 году: появятся новые магазины, но на приход новой сети рассчитывать не приходится (15)

Похоже, в 2020 году в секторе розничной торговли...

Самые большие зарплаты в Литве за ноябрь: кому платили больше 10 000 евро (5)

В ноябре некоторые литовские работодатели выплатили...

Географ и его глобус. Учитель русской школы в новогоднем интервью

Василий Янкович – герой одной из самых р ейтинговых...

В Вильнюсе и Клайпеде в новом году подорожает холодная вода

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ)...

Какие изменения ждут водителей Литвы после Нового года: важно знать (23)

С Нового года жители Литвы уже не увидят на светофорах...