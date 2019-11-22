В Клайпеде ожидается большой газовоз из Норвегии

"Ожидается, что 26 ноября газовоз Arctic Discoverer доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", - прокомментировала BNS компания Klaipedos nafta.

Согласно сообщениям порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Discoverer находится недалеко от острова Мелкоя в Норвегии, где расположен завод СПГ компании Equinor. Чаще всего именно отсюда прибывают в Клайпеду большие газовозы.

С октября на Клайпедский терминал СПГ также были доставлены семь небольших партий (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где расположен завод СПГ российской газовой компании Novatek.