В Клайпеде ожидается большой газовоз из Норвегии

"Ожидается, что 26 ноября газовоз Arctic Discoverer доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", - прокомментировала BNS компания Klaipedos nafta.
Согласно сообщениям порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Discoverer находится недалеко от острова Мелкоя в Норвегии, где расположен завод СПГ компании Equinor. Чаще всего именно отсюда прибывают в Клайпеду большие газовозы.
С октября на Клайпедский терминал СПГ также были доставлены семь небольших партий (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где расположен завод СПГ российской газовой компании Novatek.
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