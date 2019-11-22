В Клайпеде ожидается большой газовоз из Норвегии

В следующий вторник ожидается прибытие в Клайпеду новой крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии. Это уже пятое такое судно, которое прибыло в новом газовом году, начавшемся в октябре.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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"Ожидается, что 26 ноября газовоз Arctic Discoverer доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", - прокомментировала BNS компания Klaipedos nafta.

Согласно сообщениям порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Discoverer находится недалеко от острова Мелкоя в Норвегии, где расположен завод СПГ компании Equinor. Чаще всего именно отсюда прибывают в Клайпеду большие газовозы.

С октября на Клайпедский терминал СПГ также были доставлены семь небольших партий (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где расположен завод СПГ российской газовой компании Novatek.

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