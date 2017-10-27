В Клайпеде открывается распределительная станция СПГ

Станция начнет работу 27 ноября, в этот же день три года назад в Клайпеду прибыло судно-хранилище СПГ Independence.

На станции оборудованы 5 хранилищ объемом по 1 тыс. кубометров газа, из них СПГ будет перегружаться в автогазовозы. Станцию строила немецкая компания PPS Pipeline Systems, которая за 33,3 млн. евро в 2014 году проложила и газопровод терминала СПГ, а также чешский партнер этой компании Chart Ferox.

Новая станция уже прошла испытания - в середине октября газовозы уже вывезли газ для компании Litgas, которая поставила его польской Duon.

В будущем намечена возможность расширить мощности станции до 10 тыс. кубометров.