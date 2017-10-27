Станция начнет работу 27 ноября, в этот же день три года назад в Клайпеду прибыло судно-хранилище СПГ Independence.
На станции оборудованы 5 хранилищ объемом по 1 тыс. кубометров газа, из них СПГ будет перегружаться в автогазовозы. Станцию строила немецкая компания PPS Pipeline Systems, которая за 33,3 млн. евро в 2014 году проложила и газопровод терминала СПГ, а также чешский партнер этой компании Chart Ferox.
Новая станция уже прошла испытания - в середине октября газовозы уже вывезли газ для компании Litgas, которая поставила его польской Duon.
В будущем намечена возможность расширить мощности станции до 10 тыс. кубометров.
Министр: инфраструктура Rail Baltica в Литве должна принадлежать государству
Литва заявила, что инфраструктура будущей...
В Клайпеде открывается распределительная станция СПГ
В пятницу в Клайпеде литовская компания перевалки...
Цены в Литве по-прежнему растут: где покупки будут дешевле? (5)
Портал, который занимается сравнением цен, в октябре...
Диагноз рынку недвижимости в Литве: достигнут максимум цен (24)
Все громче говорят о том, что подорожание недвижимости,...
Запрет на рекламу алкоголя в Литве: производители и СМИ ищут выход (23)
В связи со вступлением в силу со следующего года...
TOP новостей
Издательство Alma littera изымает из продажи все книги Ванагайте (51)
В ответ на высказывания писателя Руты Ванагайте...
Прогноз: укороченная рабочая неделя в будущем - неизбежность (12)
В ближайшие 10 лет Еврокомиссия может взять на себя...
Kитаб и китабистика. Кто этот белорус, раскрывший загадки татарской письменности в Литве? (17)
Первые татары в Литву пришли около 700 лет назад, и, как...
Глава ДГБ Литвы: говоря об угрозах, нужно избегать истерии (52)
Директор Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
"Возвращение имен": в Вильнюсе вспомнят расстрелянных литовцев, поляков, русских, украинцев (10)
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических...