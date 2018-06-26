26 июня в Клайпеде открывается новый бассейн с 50 - 25-метровыми дорожками, шахтой для ныряльщиков и СПА-центром.
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Первыми возможности нового бассейна испытают участники Литовского молодежного чемпионата по плаванию, который состоится 28 – 29 июня.

"Несмотря на то, что процедуры отняли больше времени, чем мы хотели и надеялись, сегодня у нас есть результат, который откроет возможности перед профессиональными спортсменами, ныряльщиками и любителями", – сказал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

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Мэрия обещает, что пенсионеры и инвалиды смогут испытать возможности бассейна бесплатно – специальные программы оплатит мэрия. Пожилые люди смогут бесплатно посещать бассейн в августе, а в сентябре начнутся занятия для них с тренером. На такие занятия надо регистрироваться. Кроме того, за специальную карту посетителя надо заплатить 2 евро. Планируется, что в этом году программой могут воспользоваться 396 пенсионеров и инвалидов.

Здание бассейна на ул. Дубисос проектировала голландская компания Slangen+Koenis International и литовское бюро архитекторов Cloud architektai. Объект площадью 7400 кв. м с осени 2016 года строила компания Axis Industries. В здание инвестировали 16,6 млн. евро.

Трехэтажное здание разделено на 4 зоны: для плавания, ныряния, спорта и СПА.

В течение 15 лет бассейном будет управлять победитель конкурса на концессию - ЗАО Klaipėdos baseinas, учрежденное компанией Vakarų infrastruktūra.

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