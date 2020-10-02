Представители Mere заявляют, что товары у них на 20% дешевле, чем у конкурентов.
Они указывают и причину - тесное сотрудничество с производителями, жесткая политика расходов и минимальные наценки. Кроме того, покупатели Mere платят за товары, а не за бренды, яркую упаковку или красивый интерьер. Однако это не значит, что в магазине предлагают товары низкого качества. Напротив. Более низкой цену можно сделать за счет недорогой упаковки или отказа от нее.
Первый магазин этой сети уже действует в Каунасе.
Магазины сети Mere принадлежат российской компании "Светофор". У этой торговой сети есть свои магазины в России, Казахстане, Беларуси, Китае. Сейчас она начинает расширение в странах ЕС - уже открыла магазины в Германии и Румынии.
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