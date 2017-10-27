Станция начала работу 27 ноября, в этот же день три года назад в Клайпеду прибыло судно-хранилище СПГ Independence.
На станции оборудованы 5 хранилищ объемом по 1 тыс. кубометров газа, из них СПГ будет перегружаться в автогазовозы. Станцию строила немецкая компания PPS Pipeline Systems, которая за 33,3 млн. евро в 2014 году проложила и газопровод терминала СПГ, а также чешский партнер этой компании Chart Ferox.
Новая станция уже прошла испытания - в середине октября газовозы уже вывезли газ для компании Litgas, которая поставила его польской Duon.
В будущем намечена возможность расширить мощности станции до 10 тыс. кубометров.
Когда пойдет прибыль?
Распределительная станция сжиженного природного газа (СПГ) начнет работать прибыльно с 2020 года, когда на транспорте станет широко использоваться СПГ, говорит глава управляющей газораспределительной станцией компании Klaipedos nafta.
"Согласно нашему бизнес-плану станция должна стать прибыльным объектом в 2020 году. До того времени мы видим последовательный рост деятельности, а более стремительный рост потребности в ее услугах мы видим между 2020 и 2025 годами", - сказал в пятницу журналистам в Клайпеде Миндаугас Юсюс.
По его словам, газ с распределительной станции можно было бы транспортировать морским транспортом и грузовиками.
Он также сказал, что переговоры о покупке СПГ уже идут с представителями международной группы по производству PET-заготовок Indorama и одной из крупнейших в Литве логистических групп Girteka.
Литовский бизнес рассматривает возможность закупки СПГ
Некоторые литовские компании серьезно рассматривают возможность строительства собственной станции сжиженного природного газа и закупки с новой распределительной станции сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, газ с официально открытой в пятницу станции также может поставляться в Друскининкай, где на этой неделе начала действовать временная станция СПГ, а также в другие города страны, у которых нет альтернатив поставок.
"Есть две возможности использования этой распределительной станции СПГ. Если смотреть географически, то есть город Друскининкай, также есть города на севере Литвы, которые в перспективе могли бы надеяться на поставки газа с этой распределительной станции. Есть признаки того, что компании серьезно смотрят на строительство станций, чтобы принимать такие грузы с распределительной станции", - сказал в пятницу журналистам министр, находящийся в Клайпеде.
Глава компании Klaipedos nafta, которая является оператором станции СПГ, Миндаугас Юсюс упомянул, что возможность пользоваться станцией СПГ рассматривает действующий в Клайпедской свободной экономической зоне международный производитель пластиковых заготовок Indorama и одна из крупнейших логистических групп страны Girteka.
На станции оборудованы 5 хранилищ объемом по 1 тыс. кубометров газа, из них СПГ будет перегружаться в автогазовозы. Станцию строила германская компания PPS Pipeline Systems, которая за 33,3 млн. евро в 2014 году проложила и газопровод терминала СПГ, а также чешский партнер этой компании Chart Ferox.
Новая станция уже прошла испытания - в середине октября газовозы уже вывезли газ для компании Litgas, которая поставила его польской Duon.
В будущем намечена возможность расширить мощности станции до 10 тыс. кубометров.
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