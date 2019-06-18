В Клайпеде – новый крупный груз СПГ

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Arctic Discoverer прибыло в Клайпеду во вторник утром, оно доставило газ из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor. Сейчас оно находится у терминала-хранилища Independence.
В понедельник представитель Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте подтвердила BNS, что газовоз доставит 138 тыс. кубометров СПГ.
В этом газовом году терминалом пользуются три компании: Achema, дочернее предприятие литовского госэнергохолдинга Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas, и компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings.
Представитель государственной группы Lietuvos energija Артурас Кетлерюс отметил BNS, что груз Arctic Discoverer не предназначен для входящей в группу Lietuvos energija компании Lietuvos energijos tiekimas.
Imlitex, заказавшая в июне мощности терминала, уже получила груз в заказанном объеме.
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