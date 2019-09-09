В Клайпеде –новый крупный груз СПГ из Норвегии

В понедельник в Клайпеду прибыла новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии. По данным BNS, груз предназначается компании госэнергоходлинга Lietuvos energijaIgnitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas).
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager пришвартован у судна-хранилища терминала СПГ Independence. Он прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.

Оператор терминала СПГ – компания Klaipedos nafta информировала BNS, что Arctic Voyager доставил груз из 138 тыс. кубометров.

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Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings и эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.

Ни Achema, ни LET не комментируют, от кого, сколько и когда поставляю газ.

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