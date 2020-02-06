По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager в четверг до обеда пришвартовался у у плавучего газохранилища Independence. Судно пришло из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.
Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз доставил примерно 140 тыс. кубометров СПГ.
В декабре в Клайпеду прибыло около 150 тыс. кубометров СПГ из США.
С октября в литовский морской порт прибыло 18 небольших партий СПГ из российского Высоцка, где находится завод компании "Новатэк".
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