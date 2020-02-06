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В четверг в Клайпеду прибыл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже восьмое судно с СПГ от концерна Equinor в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager в четверг до обеда пришвартовался у у плавучего газохранилища Independence. Судно пришло из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз доставил примерно 140 тыс. кубометров СПГ.

В декабре в Клайпеду прибыло около 150 тыс. кубометров СПГ из США.

С октября в литовский морской порт прибыло 18 небольших партий СПГ из российского Высоцка, где находится завод компании "Новатэк".

ru.DELFI.lt
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