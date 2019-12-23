В субботу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый небольшой груз СПГ от российской газовой компании "Новатэк" – это уже двенадцатый такой газовоз в начавшемся в октябре новом газовом году.
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ "Новатэка".

Оператор литовского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно доставило 6,5 тыс. кубометров СПГ.

С октября в Клайпеду также прибыли шесть крупных газовозов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубометров СПГ компании Equinor.

В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует примерно 20 крупным газовозам.

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