По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ "Новатэка".
Оператор литовского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно доставило 6,5 тыс. кубометров СПГ.
С октября в Клайпеду также прибыли шесть крупных газовозов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубометров СПГ компании Equinor.
В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует примерно 20 крупным газовозам.
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