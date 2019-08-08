В Клайпеду в четверг прибыл новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) из российского порта Высоцк.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, vesselfinder.com, газовоз Coral Fungia доставивший груз газа от крупнейшей в России частной компании "Новатэк", сейчас пришвартован у судна-хранилища терминала СПГ Independence.

Менеджер по коммуникации оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте ранее информировала BNS, что судно Coral Fungia должно доставить около 10 тыс. кубометров СПГ.

Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.

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