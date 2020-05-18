aA
В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".
В Клайпеде – новый груз "Новатэка"
© AFP / Scanpix

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.

Это уже 33-ий такой газовоз в этом газовом году. По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно прибыло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".

С октября прошлого года также прибыли и 12 крупных газовозов с грузом СПГ норвежской компании Equinor (в среднем по 138 тыс. кубометров), а также два крупных газовоза из США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Клайпеду идет новый груз СПГ из США (22)

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (...

TOP новостей

Решение о продолжении или отзыве карантина может зависеть от двух факторов

Тема карантина в Литве политизируется все больше –...

Премьер: по сравнению со Швецией, Литва выбрала сбалансированный вариант (54)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы (43)

В Литве с 18 мая открываются детские сады, кафе и...

Baltic states Vytis Jurkonis

"На карантине": почему в Центральной Европе стало меньше демократии, а Литва остается островком стабильности? (11)

Страны Балтии в плане демократии остаются островком...

В Литве открылись детские сады, родителей просят заполнить специальную анкету (1)

В Литве 18 мая открылись детские сады, что стало большим...

|Maža didelių žinių kaina