В Клайпеде – новый груз "Новатэка"

В Клайпедский порт в минувшую субботу пришел новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – это пятнадцатый груз в начавшемся в октябре прошлого года новом газовом году.
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По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia в субботу утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 10 тыс. кубометров СПГ.

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