В Клайпеде – новый груз "Новатэка"

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia в субботу утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".
Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 10 тыс. кубометров СПГ.
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