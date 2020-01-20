В Клайпеде – новый груз "Новатэка"

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia в субботу утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 10 тыс. кубометров СПГ.