Как сообщил BNS оператор терминала – компания Klaipedos nafta, газовоз Arctic Aurora прибыл из Фрипорта, он доставил около 138 тыс. кубометров СГП.

В четверг после обеда Arctic Aurora пришвартовалась у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com.

Это первый крупный груз СПГ в начавшемся в октябре новом газовом году. В октябре в Клайпеду прибыли и два небольших груза СПГ (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод компании "Новатэк".