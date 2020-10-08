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В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) пришел новый небольшой груз из Соединенных Штатов Америки – седьмой такой груз за почти шестилетнюю историю терминала.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

Как сообщил BNS оператор терминала – компания Klaipedos nafta, газовоз Arctic Aurora прибыл из Фрипорта, он доставил около 138 тыс. кубометров СГП.

В четверг после обеда Arctic Aurora пришвартовалась у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com.

Это первый крупный груз СПГ в начавшемся в октябре новом газовом году. В октябре в Клайпеду прибыли и два небольших груза СПГ (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод компании "Новатэк".

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