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В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".
В Клайпеде – новый груз газа "Новатэка"
© DELFI

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз Coral Fungia доставил около 10 тыс. кубометров газа. Судя по графику прибытия газовозов, это уже 34-ое такое судно в этом газовом году.

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно прибыло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". В пятницу утром оно пришвартовалось у судна-хранилища литовского терминала Independence.

С октября прошлого года также прибыли и 12 крупных газовозов с грузом СПГ норвежской компании Equinor (в среднем по 138 тыс. кубометров), а также три крупных газовоза из США, последние два – в мае.

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