В Клайпеде - новая перегрузка СПГ от Kairos

Плавающее под флагом Кипра судно используется для перегрузки с терминала на станцию распределения СПГ у ворот порта.
"В этом календарном году это 12-ая перегрузочная операция, в свою очередь для Kairos это 9-ая перевалочная операция в Клайпеде. СПГ будет транспортироваться с Independence на распределительную станцию СПГ", - прокомментировала BNS в понедельник Оринта Баркаускайте, менеджер по коммуникациям компании Klaipėdos nafta.
По данным порталов marinetraffic.com, toiletelfinder.com и myshiptracking.com, прибывшее из Финляндии судно Kairos пришвартовалось у судна-хранилища СПГ Independence в понедельник днём.
В первый раз это судно швартовалось на Клайпедском терминале в начале января этого года.
Судно эксплуатируется литовской Klaipėdos nafta и немецкой компанией Nauticor.
С 30 сентября Klaipėdos nafta передаст Nauticor одну десятую акций предприятия Blue LNG, который арендует и владеет Kairos, компании Nauticor. Последняя станет единственным акционером Blue LNG.
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