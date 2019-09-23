В Клайпеде - новая перегрузка СПГ от Kairos

Крупнейшее в мире бункеровочное судно СПГ Kairos в понедельник прибыло в Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) для проведения новой операции по перегрузке газа.
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Плавающее под флагом Кипра судно используется для перегрузки с терминала на станцию ​​распределения СПГ у ворот порта.

"В этом календарном году это 12-ая перегрузочная операция, в свою очередь для Kairos это 9-ая перевалочная операция в Клайпеде. СПГ будет транспортироваться с Independence на распределительную станцию ​​СПГ", - прокомментировала BNS в понедельник Оринта Баркаускайте, менеджер по коммуникациям компании Klaipėdos nafta.

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По данным порталов marinetraffic.com, toiletelfinder.com и myshiptracking.com, прибывшее из Финляндии судно Kairos пришвартовалось у судна-хранилища СПГ Independence в понедельник днём.

В первый раз это судно швартовалось на Клайпедском терминале в начале января этого года.

Судно эксплуатируется литовской Klaipėdos nafta и немецкой компанией Nauticor.

С 30 сентября Klaipėdos nafta передаст Nauticor одну десятую акций предприятия Blue LNG, который арендует и владеет Kairos, компании Nauticor. Последняя станет единственным акционером Blue LNG.

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