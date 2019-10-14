По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com duomenimis, газовоз Coral Favia пришвартован к клайпедскому судну-терминалу Independence.
Согласно графику оператора терминала – компании Klaipedos nafta, ближайший груз СПГ должен был прибыть позднее, на этой неделе. Компания пояснила BNS, что Coral Favia доставил дополнительный груз.
Руководитель по вопросам коммуникации Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сообщила BNS, что судно доставило около 9,5 тыс. кубометров СПГ. Она не раскрыла, для кого он предназначается, однако вероятно, что груз заказал крупнейший потребитель газа в Литве – производитель удобрений Achema.
На этой неделе в Клайпеде ждут еще один небольшой груз СПГ.
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