750 евро "на руки" – предлагают уборщице спорткуба в Клайпеде.
Такое объявление не проскользнуло мимо глаз пользователей. В группе были и те, кто с подозрением отнесся к такой информации.
"Наверное, за такие деньги в день по 12 ч. надо работать", – писала одна женщина.
"Видно, придется тренажеры таскать, чтобы и под ними убрать за такие деньги", – шутила другая. Третий сказал, что не написано о том, что зарплату платят каждый месяц, другие сравнивали эту зарплату с зарплатой учителя.
DELFI связался с главой клуба Расой Вилькене.
По ее словам, некоторые люди думают, что уборщица приходит на работу на два часа, убирает, а потом уходит, однако в спортклубе жизнь проходит в ином ритме. Раньше там работали две уборщицы, но сейчас осталась одна, это женщина в возрасте.
"Нам нужен еще один человек, достаточно молодой, лет около 40, ведь как вы знаете, в клубе есть раздевалки как для мужчин, так и для женщин, душевые, туда тоже надо заходить. Надо, чтобы ни мужчины не стыдились, ни женщины не комплексовали", – сказала она.
Уборщица должна убирать помещение площадью 550 кв. м.
"Работа с 15 до 22 ч. Будет перерыв на обед, есть отдельное помещение, где можно выпить кофе и отдохнуть", – сказала директор. Рабочая неделя длится 40 ч.
"Сначала кажется, что площадь большая, будет тяжело, но мы выдаем график работы, где и что надо сделать. Знаете, часто говорят, что уборщицей может работать любой человек, но это не так. Человек должен быть ответственным, работать тщательно", – сказала Вилькене.
"Я хочу, чтобы было чисто, поэтому готова платить больше. Я не хочу ни сторожить, ни контролировать работников. Хочу, чтобы человек был мотивирован", – заметила она.
В понедельник Вилькене ждет встреча с 10 претендентами на это рабочее место. "Будет конкурс. Сначала выберу троих, они поработают по несколько дней по очереди, так выясним, кто лучше подходит на эту должность", – сказала она.
Представители Службы занятости заметили, что по данным за июль 2019 г., в Литве ищут работу 137 уборщиц, работающих в частных домах и 558 уборщиц, которые готовы работать в гостиницах, ресторанах и других заведениях общепита.
На рынке есть 1599 свободных рабочих мест для уборщиц в гостиницах, ресторанах и 118 для домработниц.
Что касается зарплат, то по данным Службы занятости, в июле 2019 г. домработницам в среднем платили 601,1 евро "на бумаге", а уборщицам в офисах, ресторанах, горничным – 605 евро.
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